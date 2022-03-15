Samsung Galaxy M53 – المواصفات والسعر وموعد الطرح وكل ما تودون معرفته!

من المقرر أن تعقد شركة التكنولوجيا العملاقة “سامسونج” حدث الإطلاق الثاني لهذا العام تحت شعار Galaxy Awesome Unpacked في يوم 17 مارس من أجل الإعلان عن مجموعة جديدة من الأجهزة الزكية التي من بينها سلسلة هواتف الفئة المتوسطة الشهيرة للشركة Galaxy A.

بناءً على أخر التقارير المُسربة من إحدى مواقع كوريا الجنوبية، فإن الحدث القادم سيشهد الإعلان عن كل من Samsung Galaxy A53 و Samsung Galaxy A33.

بعض التسريبات الأخرى تفيد بأنه على الأرجح سيتم الإعلان عن هاتف Samsung Galaxy M53 خلال نفس الحدث وهذا الهاتف هو عبارة عن نسخة معدلة من هاتف Galaxy A53 ولكن سيتم إطلاقه في أسواق محددة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy M53 المحتملة

سيحتوي هاتف Galaxy A53 على شاشة سامسونج التي رأيناها على عدد كبير من هواتف الشركة متوسطة المدى S-AMOLED قياس 6.7 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz.

يُقال أن الشاشة تمتاز بتصميم الفتحة المركزية المثقوبة لإيواء كاميرا الصور الشخصية. البعض منا يفضل الفتحة المثقوبة على نوتش الشق الأمامي وإذا كنت أنت واحداً منهم فأنت سعيد الحظ إذا كنت تخطط لشراء الهاتف بعد صدوره.

بالنسبة للتصميم الخلفي للهاتف، فعلى الأرجح سيأتي بنفس التصميم الذي رأيناه على هاتف Galaxy M62 الذي تم إطلاقه العام الماضي.

تم رصد الهاتف مؤخراً على قائمة موقع GeekBench وقد تأكدنا أنه سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ميديا تيك Dimensity 900 SoC الذي رأيناه على عدد كبير من هواتف الفئة المتوسطة.

سيأتي الهاتف على هيئة متغيرين من الذاكرة العشوائية والتخزين: المتغير الأول يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت، في حين أن المتغير الثاني يحتوي على ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت.

في الأمام توجد كاميرا بدقة 32 ميجابكسل للصور الشخصية، في حين أن الكاميرا الخلفية سوف تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجاكسل. من المؤكد أن الكاميرا الخلفية ستحتوي على عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل للصور الجماعية والمناظر الطبيعية، مقترنة بعدستين أخريين للعمق والماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

لطالما اشتهرت سلسلة Galaxy M بالبطاريات العملاقة وهاتف Galaxy M53 ليس استثناءً حيث من المتوقع أن يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.

عند مقارنة هذه المواصفات مع الهاتف الأصلي الذي نتوقع إطلاقه خلال حدث سامسونج التالي Galaxy A53 فسنجد أن الفرق يظهر في نوع شريحة المعالجة، حيث من المتوقع أن يأتي Galaxy A53 بمعالج Exynos 1200 SoC وشاشة 6.5 بوصة وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت وتخزين 128 جيجابايت.

سيحتوي الهاتف بالمثل على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات ولكنه سيكتفي بكاميرا خلفية ثلاثية تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل مدعوم بنظام التثبيت البصري OIS وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة لاستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل.

هذا هو كل ما نعرفه حتى الآن عن كل من Galaxy M53 ولكن سوف تتضح الأمور بشكل أفضل يوم 17 مارس بمجرد إعلان سامسونج عن هاتف Galaxy A53 وسوف نقوم بتغطية كافة التفاصيل من خلال موقع وتطبيق “أخبار التطبيقات”.