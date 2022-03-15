بريطاني يعثر على صخرة نادرة من الفضاء

تمكن البريطاني توني ويلدينج من العثور على قطعة نادرة من نيزك سقطت على سطح الأرض بعد عام ونصف من البحث المتواصل.

وكان الرجل البريطاني الذي يعيش في ريكسهام شمال ويلز قد رأى كتلة من اللهب تتطاير في الهواء قبل عام ونصف، وتسقط في أحد الأراضي؛ الأمر الذي دفعه للبحث عنها.

وقام الرجل، البالغ من العمر 34 عامًا، بالسير بانتظام على طول مسار طيران الجسم حول ريكسهام، ليتمكن بعد 18 شهر من البحث الشاق؛ من العثور عليه في حقل ذرة محروث.

وقال توني إن القطعة التي عثر عليها هي نيزك من قشرة المذنب يبلغ وزنها رطلين و4 أواقٍ، وأشار إلى أنه يأمل في الحصول على شهادة خاصة بالصخرة النادرة ليقوم ببيعها.

يذكر أن عددًا من الخبراء قدّروا صخرة الفضاء النادرة بمبلغ 100 جنيه إسترليني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية