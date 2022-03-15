هواوي تُطلق هاتف Nove 9 SE بشاشة 90Hz وكاميرا 108 ميجابكسل

في صمت تام أطلقت الشركة الصينية العملاقة هاتف Huawei Nova 9 SE في الصين وماليزيا. جدير بالذكر أن الشركة أطلقت هاتف Nova 9 5G و Nova 9 Pro 5G عالمياً في شهر سبتمبر الماضي.

اليوم، قررت الشركة إطلاق هاتف Nova 9 SE وهو من هواتف الجيل الرابع “4G” ميسورة التكلفة التي تستهدف أصحاب الميزانيات المحدودة.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكم المتواضع Snapdragon 680 SoC وهو نفس المعالج الذي رأيناه على هاتف Honor X8 الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.

مواصفات هاتف Huawei Nova 9 SE

يحتوي الهاتف على شاشة عملاقة قياس 6.78 بوصة بدقة +FHD وهي عبارة عن لوحة عرض IPS LCD تبلغ أبعادها 2388×1080 بكسل وتدعم معدل تحديث 90Hz مع معدل حساسية اللمس بسرعة 240Hz.

يحتوي الهاتف على فتحة ثقب مركزية لإيواء الكاميرا الأمامية التي تعمل بدقة 16 ميجابكسل، في حين أن الجانب الخلفي للهاتف يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، مقترنة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة لاستشعار العُمق بدقة 2 ميجابكسل.

كما هو متوقع، يعمل الهاتف بواسطة واجهة EMUI 12 من هواوي وبالتأكيد مثله مثل هواتف هواوي الأخرى، فهو يفتقر إلى جميع تطبيقات وخدمات شركة جوجل.

كما ذكرنا في العنوان منذ قليل، يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكم Snapdragon 680 SoC وهو من شرائح الفئة المتوسطة لدى كوالكم التي لا تدعم تقنية شبكات الجيل الخامس.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات. الهاتف مزود بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت ويحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

ضمن ميزات وتقنيات الهاتف الرئيسية أنه يدعم تقنية شبكات الجيل الرابع و Wi-Fi 802.11ac و بلوتوث 5.0 و GPS و NFC ويحتوي على منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات ويحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مُثبت على الجانب فوق زر الطاقة.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان التي تشتمل على Crystal Blue و Pearl White و Midnight Black ويأتي على هيئة متغيرين مختلفين من حيث سعة التخزين والذاكرة العشوائية، حيث يحتوي المتغير الأول على 8 جيجارام وذاكرة 128 جيجابايت، في حين أن المتغير الأخر بسعة 8 جيجارام وذاكرة 256 جيجابايت.