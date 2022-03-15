إطلاق تحديث iOS 14.5 رسمياً – وهذه أهم المزايا الجديدة!

قامت ابل بإطلاق تحديث iOS 15.4 الجديد والذي يضم الكثير من المزايا الإضافية كما يعمل على إصلاح بعض الأخطاء والثغرات، متاح أيضاً تحديث iPadOS 15.4 لأجهزة الايباد.

التحديث الجديد حجمه تقريباً 1.3 جيجابايت فهو كبير الحجم نسبياً، ويمكن تنزيل التحديث الجديد بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديث النظام Software Update ثم تنزيل وتثبيت التحديث.

ما الجديد في تحديث iOS 15.4 ؟

Face ID تعمل مع كمامة الوجه

إذا كنت ترتدي كمامة على وجهك وتود فتح قفل الايفون بواسطة تقنية التعرف على الوجه فلا مشكلة في ذلك مع تحديث iOS 15.4 والذي بات يدعم هذا على هواتف ايفون 12 و ايفون 13 وكذلك مع ارتداء النظارات الطبية.



ميزة التحكم الشامل Universal Control

هي ميزة كانت ابل قد أعلنت عنها حتى قبل إطلاق تحديثات iPadOS 15 و نظام ماك macOS Monterey وهي تتيح للمستخدم نقل الملفات والتنقل بين شاشة الايباد وجهاز ماك باستخدام لوحة مفاتيح أو فأرة واحدة. ستكون هذه الميزة متاحة على أجهزة الايباد و ماك مع تحديث iPadOS 15.4 و macOS Monterey 12.3.

وجوه تعبيرية جديدة

سوف تضم التحديثات القادمة عدداً من الوجوه التعبيرية الجديدة التي يزيد عددها على 70 وجهاً وبعضها مرفق في الصورة التالية.

iCloud Keychain

الآي كلاود Keychain هو نظام إدارة كلمات المرور على أجهزة ابل، ومع تحديث iOS 15.4 و iPadOS 15.4 أضافت ابل قسم لكتابة الملاحظات مع معلومات تسجيل الدخول.

خاصية SharePlay في تطبيق الموسيقى

سوف تتمكن من الاستماع إلى المقاطع الصوتية مع أصدقائك في الوقت الفعلي من خلال خاصية SharePlay التي أضافتها ابل حالياً لتطبيق الموسيقى.



الدفع من خلال الايفون

هي خاصية أثير الحديث عنها مؤخراً وهي تتيح للمستخدم إمكانية استخدام البطاقة الائتمانية الخاصة به في إتمام المعاملات المالية عبر الايفون.



هاتف الايفون سوف يقوم بمسح وقراءة البيانات المخزنة على شريحة البطاقة الائتمانية بالاعتماد على خاصية الاتصال قريب المدى NFC بمجرد تقريب البطاقة إلى الايفون. للمزيد يمكنك مراجعة المقال الآتي: هواتف الايفون وميزة الدفع بالبطاقة الائتمانية.

تحسينات في خاصية التعرف على الوجه مع الكمامة

واحدة من أهم الخصائص الجديدة في تحديث iOS 14.5 هي خاصية التعرف على الوجه عند ارتداء الكمامة، ومع النسخة التجريبية الثانية أضافت أبل بعض التحسينات كتوضيح آلية عمل هذه الخاصية من خلال التعرف على المنطقة المحيطة بالعين.



أيضاً قد يرى المستخدم رسالة على شاشة القفل تقول: “انظر الأسفل لفتح القفل” حتى تسهل على الهاتف لاحقاً التعرف على الوجه عند محاولة فتح قفل الهاتف عند ارتداء الكمامة.

مزايا أخرى ..