Redmi 10C – شاومي تُطلق أفضل الهواتف الاقتصادية بشاشة 6.71 بوصة ومعالج SD 680

أطلقت العلامة التجارية (Redmi) التابعة للشركة الصينية العملاقة شاومي الوافد الجديد على عائلة Redmi 10 بسعر رخيص هاتف Redmi 10C وهو أحدث هاتف في السلسلة والذي يحتوي على شاشة تمتاز بتصميم شق على شكل قطرة ماء لإيواء الكاميرا الأمامية.

وحدة الكاميرا الخلفية بداخل جزيرة مربعة الشكل والتي تحتوي على كاميرا مزدوجة وماسح ضوئي لبصمات الأصابع أيضاً ومن المفترض أن هذا الهاتف سيحل محل هاتف Redmi 9C الذي تم إطلاق العام الماضي.

مواصفات هاتف Redmi 10C التي تم الإعلان عنها

يحتوي الهاتف على شاشة عملاقة قياس 6.71 بوصة ولكن لم تصرح الشركة حتى الآن بالمواصفات الدقيقة للشاشة، لذا لا نعلم أي شيء عنها حتى الآن، ولكننا متأكدين من كونها لوحة عرض LCD وليست OLED. ولكننا لا نعلم مما إذا كانت دقتها +FHD أو +HD فقط.

يعمل الهاتف بأحدث واجهة مستخدم من شركة شاومي MIUI 13 المستندة على نظام أندرويد 11. يتم تشغيل الهاتف بواسطة شريحة كوالكم الاقتصادية Snapdragon 680 SoC مقترنة بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت LPDDR4X.

يأتي الهاتف على هيئة متغيرين مختلفين من حيث سعة التخزين والمتغير الأول يحتوي على سعة تخزين 64 جيجابايت في حين أن المتغير الثاني يحتوي على سعة تخزين 128 جيجابايت.

على كل حال، لن تشكل سعة التخزين مصدر قلق بالنسبة لك نظراً لاحتواء الهاتف على فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية microSD ولكننا لا نعلم ما هي أقصى سعة تخزين خارجية يسمح بها الهاتف.

يستمد هاتف Redmi 10C طاقته من بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي “وللأسف الشديد” تدعم الشحن القياسي بقدرة 10 وات فقط وهذا يعني أنك ستكون مُضطر على الانتظار أمام الهاتف أكثر من ساعتين لملء البطارية بنسبة 100%.

بالنسبة لهواة التصوير، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، ولكن في الخلف يوجد مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بعدسة ثانوية بدقة 2 ميجابكسل. هناك العديد من التفاصيل التي لم نعرفها بعد، بجانب دقة الشاشة ومعدل التحديث، لا نعلم ما هي أبعاد الهاتف وما هو وزنه.

يتوفر الهاتف باللون الأسود والأخضر والأزرق ويبلغ سعر متغير 4 + 64 جيجابايت 188$ دولار أمريكي، في حين أن متغير 4 + 128 جيجابايت يباع بسعر 209$ دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يصل الهاتف إلى الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا.