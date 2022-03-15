بعد طول انتظار.. “واتساب” يضيف ميزة جديدة

لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تفيد بوجود ميزة جديدة لم تكن متاحة قبل التحديث الأخير لتطبيق “واتساب”.

وتداول مستخدمو التطبيق، من خلال منشوراتهم على فيسبوك وتويتر صورا لتبيان الميزة الجديدة المتمثلة في إمكانية تشغيل ملفات الصوت والتسجيلات الصوتية التي ترسل عبر تطبيق واتساب، أثناء تصفح الهاتف.

يشار إلى أنّ واتساب في السابق كان يفرض على المستخدمين البقاء في المحادثة دون الخروج حتى لا يتوقف التسجيل أثناء الاستماع إليه عبر التطبيق، لكن مع الميزة الجديدة صار من الممكن الخروج من المحادثة وتصفح المحادثات الأخرى دون توقف تشغيل التسجيل الصوتي،ما يسمح بإمكانية القيام بالتصفح والاستماع في الوقت نفسه، ما يُسهل على المستخدمين الكثير من الأشياء منها الاستماع إلى شخص ومحادثة شخص آخر في الوقت ذاته.

وتجدر الإشارة إلى أن التطبيق يستهدف أيضاً إضافة عدد من الميزات من تطبيقات أخرى مثل فيسبوك وإنستغرام، بإتاحة تفاعل مستخدمي التطبيق مع رسائل الآخرين بالمزيد من رموز الإيموجي، على غرار ما يمكن فعله في ماسنجر ومحادثات إنستغرام، حيث يضغط المستخدم على الرسالة التي يريد الرد عليها، ثم يضع التعبير المناسب، ليراه أعضاء المجموعة.

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