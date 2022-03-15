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هيفاء وهبي تعتذر من جهورها بعد إلغاء حفلة أميركا

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتذرت المغنية اللبنانية هيفاء وهبي، عن إحياء حفلها في ولاية  لاس فيغاس بأميركا، الذي كان مقرراً في 19 من شهر مارس الجاري.

وبررت وهبي ذلك، عبر حسابها الخاص بأنه يعود لأسباب خارجة عن إرادتها وإرادة المنظمين للحفل.

وعبرت هيفاء خلال تغريدة لها على موقع تويتر عن أملها في اللقاء بجمهورها في مناسبات لاحقة، مبدية أسفها الشديد لجمهورها لعدم إقامة الحفل .

يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة اللبنانية كان في العاشر من مارس الجاري الذي يوافق الاحتفال بعيد ميلادها حيث أطلت على جمهورها في مقطع فيديو وهي تحتفل بيوم ميلادها رفقة أفراد عائلتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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