جيميل يوفر ميزة حذف رسائل البريد الإلكتروني دفعةً واحدة

يواجه معظم مستخدمي البريد الإلكتروني Gmail مشكلة امتلاء حسابهم بعدد كبير من الرسائل البريدية ووصول إشعارات عدة تخبرهم بضرورة زيادة مساحة التخزين مقابل مبالغ مالية تدفع شهريا- خاصة من يستقبلون مئات الرسائل بشكل يومي مع تزايد استعمالات البريد الإلكتروني مع تنامي العمل عن بعد والاتصالات الأخرى.

ويعزف أكثر المسخدمين عن الاشتراك ودفع المال مقابل استخدام البريد الإلكتروني، ما يدفعهم لبدء حذف الرسائل الواردة والصادرة من بريدهم، لأجل توفير مساحة تخزين تمكنهم من المضي في استخدام البريد.

ويجد الأغلبية صعوبة في حذف الرسائل ويرون بأنها شاقة ومملة،كون الخيارات المحددة للحذف لا تتعدى 50 رسالة مرة واحدة وعلى الأغلب لن تكون هذه الرسائل مؤثرة في بريد به عشرات الآلاف من الرسائل، وبالتالي يتوجب إعادة العملية مرات ومرات، وقد يستهلك الأمر مدة زمنية طويلة.

وتداركت “Gmail” هذا الأمر، مؤخراً ووفرت خياراً يمكن المستخدمين من حذف جميع الرسائل الواردة إليهم دفعة واحدة، من خلال 3 خطوات بسيطة، شرحها موقع Toms Guide، كما بين موقع Digital Trends إمكانية حذف الرسائل، ضمن فترة زمنية محددة:

أولاً: حذف جميع الرسائل دفعة واحدة:

– ادخل على صفحة البريد الوارد (inbox).

– ستجد أسفل محرّك البحث من جهة اليسار مربعاً بجواره سهم صغير. عند النقر عليه سيقوم بتحديد صفحة واحدة، تضم 50 رسالة فقط.

وقد أضيفت الآن إمكانية اختيار جميع الرسائل (Select all (conversations in Primary، أو تلك غير المقروءة. أو تلك التي قمت بقراءتها، وعدة خيارات أخرى.

– بعد تحديد المجموعة التي تريد حذفها، قم بالضغط على صورة سلة المهملات. التي ستظهر لك على نفس الشريط، وقم حذف ما تريد.

– بإمكانك استرداد أي رسالة تم حذفها خلال 30 يوماً، ما لم تفعل خيار الحذف اليدوي لسلة المهملات.

ثانياً: حذف الرسائل ضمن فترة زمنية محددة

صار بإمكان مستخدمي “Gmail” حذف رسائل الواردة إليهم، ضمن فترة زمنية محددة، وذلك من خلال خطوتين بسيطتين:

– نضع المؤشر على محرك البحث داخل Gmail، والموجود أعلى الصفحة، ثم نقوم بإدخال تاريخ البدء والنهاية.

ومن ثم نستخدم معهما كلمتي (Before)، و(After)، وعلى سبيل المثال إذا أردنا أن نحذف جميع الرسائل التي تلقيناها، اعتباراً من تاريخ 1/1/2022 وحتى تاريخ 1/3/2022.

نقوم بإدخال الجملة التالية في مربع البحث: Before: 2022/1/1 وAfter: 2022/3/1.

– نحدد الرسائل التي تظهر لنا، ونختارها جميعا، ونضغط على صورة سلة المهملات، كما قمنا بذلك في التجربة الأولى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية