ابل تبدأ في بيع هواتف ايفون 12 وايفون 12 برو معادة التجديد

بدأت ابل عبر متاجرها الرسمية في بيع هواتف ايفون 12 وايفون 12 برو معادة التجديد أو Refurbished وهي إصدارات جيدة لمن يود الحصول على تلك الهواتف بأسعار مناسبة وتوفير بعض الأموال.

هواتف الآيفون المجددة أو معادة التجديد أو معادة التصنيع (Refurbished) كلها مسميات تشير إلى نفس المعنى، ويمكن تلخيص خصائص هواتف الايفون المجددة Refurbished في النقاط الآتية:

نفس مواصفات هاتف الايفون الجديد.

إعادة التخزين في العلبة الأصلية مع الإكسسوارات الأصلية.

تمت إعادة النظام لضبط المصنع.

حالة الجهاز تشبه حالة الجهاز الجديد.

لم تخضع لإصلاحات سابقة.

ضمان لمدة عام كامل من ابل.

تقوم آبل بطرح هذه الهواتف للبيع بسعر أرخص بحوالي 15% إلى 20% تقريباً وهي عبارة عن أجهزة يتم إرجاعها لآبل بسبب اكتشاف مشاكل فنية فيها، فتقوم آبل بفحصها، رصد المشكلة وحلها، التأكد من عملها بشكل جيد، ثم إعادة طرحها للبيع مرة أخرى. (للمزيد: ما هي هواتف الايفون معادة التصنيع Refurbished ؟ )

هواتف ايفون 12 وايفون 12 برو معادة التجديد مطروحة بالأسعار التالية:

ايفون 12 سعة 64 جيجابايت بسعر 620 دولار أمريكي (توفير 110$).

ايفون 12 سعة 128 جيجابايت بسعر 660 دولار أمريكي (توفير 120$)

ايفون 12 برو سعة 128 جيجابايت بسعر 760 دولار أمريكي (توفير 140$)

ايفون 12 برو سعة 256 جيجابايت بسعر 850 دولار أمريكي (توفير 150$)

ايفون 12 برو سعة 512 جيجابايت بسعر 1020 دولار أمريكي (توفير 180$)

هذه الهواتف متاحة للشراء عبر موقع ابل الرسمي كما ستتوفر في متاجرها المختلفة ولدى وكلائها المعتمدين.