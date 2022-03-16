حاملة طائرات أميركية تباع بسعرٍ زهيد

أكدت تقارير صحفية واردة من أميركا بيع حاملة الطائرات الشهيرة “يو إس كيتي هاوك” التي كانت رمزًا للقوة العسكرية الأمريكية لشركة “إنترناشيونال شيب بريكينغ ليميتد” المختصة في تفكيك السفن بأقل من دولار.

وقالت التقارير إن حاملة الطائرات العملاقة ستقطع آخر رحلة لها بين واشنطن وتكساس لتصل بعدها إلى المكان الذي سيتم تفكيكها فيه.

وكانت السفينة “يو إس كيتي هاوك” قد تقاعدت في عام 2009، بعدما خدمت لأكثر من 50 عامًا منذ إطلاقها في عام 1960.

وشاركت السفينة في مجموعة كبيرة من العمليات الحربية أبرزها حرب فيتنام، كما نجت من اصطدام مع غواصة سوفيتية.

وتعد هذه السفينة آخر سفينة حربية أميركية تعمل على الوقد، إذ عملت السفن التي تلتها على الطاقة النووية.

يذكر أن طول سفينة “يو إس كيتي هاوك” يصل 319 مترًا أما عرضها؛ فيبلغ 79 مترًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية