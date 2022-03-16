هل ستأتي سلسلة Galaxy S23 بكاميرا أسفل الشاشة؟

هناك احتمال قوي أن تتخلى شركة سامسونج عن فتحة الثقب الأمامية لكاميرا الصور الشخصية على سلسلة هواتفها الرئيسية التالية، Galaxy S23.

الأخبار السارة هي أن هناك أحد المُسربين على موقع تويتر الذي تنبأ بالفعل بهذا الأمر، وهو Ice Universe المُسرب الشهير الذي يشتهر بصحة أخباره ومن خلال منشور له تخيل أن سلسلة Galaxy S23 قد تأتي بكاميرا أسفل الشاشة أو التي تلقبها سامسونج بكاميرا UDC اختصارً لعبارة Under Display Camera.

صور لكل من Galaxy S23 و +S23 بكاميرا أسفل الشاشة

نعم، قد تكون هذه الصور هي بالفعل صور لكل من Galaxy S22 و +Galaxy S22 اللذين تم إطلاقهما مؤخراً، ولكن قام مصمم العروض بإزالة الفتحة المثقوبة من الشاشة واستبدالها بكاميرا أسفل الشاشة.

بالتأكيد المظهر الجديد أكثر روعة وجمالاً – فقط “أفلح إن صدق” ومن أجل تجميل المظهر العام للهاتفين فقام بإضافة بعض الخلفيات عالية الجودة إلى شاشاتهما، ويبدو أن الإطارات فائقة النحافة أيضاً.

بالطبع سامسونج ليست مُضطرة على تغيير تصميم هواتف Galaxy S23 ولكن كل ما عليها فعله هو إزالة الثقب من الزجاج الأمامي – بالتأكيد الأمر ليس بهذه السهولة كما نتصور، ولكن إذا أرادت سامسونج أن تطلق Galaxy S23 بكاميرا أسفل الشاشة، فهي بالفعل قادرة على ذلك.

الأمر وما فيه أننا لسنا متأكدين من أي شيء حتى الآن، فهذه مجرد تكهنات وتخيلات، ولكن من الجيد رؤيتها تخرج من مصدر موثوق نستشهد دائماً بتسريباته عندما يتعلق الأمر بأخبار الشركة الكورية الجنوبية.

خلال مؤتمر Galaxy Unpacked الأول لعام 2022 أطلقت شركة سامسونج سلسلة هواتف Galaxy S22 الرئيسية وهي أشهر سلسلة هواتف ذكية تعمل بنظام أندرويد في العالم، كما وقد أطلقت سلسلة حواسيبها اللوحية Galaxy Tap S8 وهي أفضل حواسيب لوحية تعمل بنظام أندرويد في العالم.

في الوقت الحالي، لم تعد سامسونج مهتمة بأي شيء سوى هواتف الفئة المتوسطة والاقتصادية، وبالفعل أعلنت الشركة خلال الأيام القليلة الماضية عن بعض الهواتف الجديدة ضمن عائلة Galaxy A و Galaxy M.

نعتقد أيضاً أن الشركة تتجهز من أجل حدث إطلاق جديد تحت شعار Galaxy Awesome Unpacked من أجل إطلاق كل من Galaxy A53 و Galaxy A73 اللذين تعرضا لكم هائل من التسريبات على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

أما وبالعودة إلى ما أتينا للحديث عنه، Galaxy S23، لا يزال هناك متسع من الوقت لتتخذ سامسونج قرارها النهائي. من الممكن فعلاً أن تأتي هواتف السلسلة التالية بكاميرا أسفل الشاشة، ولكن من الممكن أيضاً أن تتمسك الشركة بنفس التصميم المعهود ذات الفتحة المثقبة.