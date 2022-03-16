برج إيفل يكسب 6 أمتار جديدة.. والسبب هوائي راديو

أعلنت شركة Sete المشغلة لبرج إيفل تركيب هوائي راديو جديد بطول ستة أمتار على قمة البرج، ساهم في زيادة ارتفاع البرج لـ 330 مترًا.

وحضر بعض الأشخاص عملية تركيب الهوائي الجديد الذي سيسمح بتغطية منطقة باريس وضواحيها بالبث الإذاعي الرقمي الأرضي +DAB.

وتأخرت عملية التركيب ثلاث ساعات بسبب الأمطار التي هطلت، قبل أن تتم بواسطة طائرة مروحية.

واستغرقت عملية التركيب ربع ساعة، حيث قامت المروحية بوضع الهوائي على قمة البرج، ليقوم أحد الفنيين الذي كان بانتظاره على القمة بتثبيته.

وقالت الشركة المشغلة إنّ هذه المرة الأولى التي يتم فيها تركيب معدات جديدة بواسطة طوافة، وأشارت إلى أن العمل على هذه الخطوة احتاج لأكثر من عام، وبلغت تكلفتها مليون يورو.

يذكر أن وزن الهوائي الذي صممته هيئة البث الإذاعي والتلفزيون الفرنسي TDF يصل وزنه إلى 350 كيلو غرامًا.

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