أميتاب باتشان.. محقق في فيلم Runway 34

بدأ الفنان الهندي الشهير أميتاب باتشان الترويج لفيلمه الجديد Runway 34 من خلال مشاركة الإعلان الترويجي للعمل على حسابه في انستغرام.

وظهر في المقطع الترويجي، الذي بلغت مدته 47 ثانية، طياران يواجهان مشكلات غير متقوقعة، قبل أن يظهر في نهايته باتشان وهو يقول: قانون الجاذبية الشيء الذي يرتفع، ينزل بالوتيرة نفسها.

وسيلعب النجم الهندي دور المحقق في الفيلم المستوحى من قصة رحلة جيت إيرويز الدوحة ـ كوتشي الحقيقية التي وقعت عام 2015، والتي نجت بصعوبة من الاضطرابات التي أصابتها بسبب عدم وضوح الرؤية.

يذكر أن فيلم Runway 34 سيكون من بطولة أميتاب باتشان، وراكول بريت سينغ، وأجاي ديفجن الذي سيكون ممثل ومخرج الفيلم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية