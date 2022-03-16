عروض متجر هواوي الإمارات بمناسبة شهر رمضان 2022

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يقدم متجر هواوي الإلكتروني في الدول العربية المختلفة عدداً من العروض المميزة. متجر هواوي الإمارات تحديداً يقدم العديد من العروض والتخفيضات الحصرية التي لن تجدها في متجر آخر وكلها عروض حقيقية على منتجات أصلية من هواوي.

العروض والصفقات التي ستكون متاحة على متجر هواوي سوف تكون متعددة وتضمن عروضاً خاصة على الهواتف المحمولة وصفقات رائعة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية و الأجهزة القابلة للارتداء و الأجهزه الصوتية و أجهزه الاتصال، أي تقريباً كافة المنتجات التي تقدمها هواوي للجمهور.

العروض في متجر هواوي الإمارات سوف تكون متاحة من يوم 18 مارس 2022 إلى يوم 3 أبريل 2022. (تخلف عروض متجر هواوي من دولة لأخرى عروض متجر هواوي السعودية مثلاً ستكون متاحة من 4 إلى 30 إبريل 2022).

العروض على متجر هواوي الإمارات سوف تشمل كل شيء تقريباً من الهواتف الذكية إلى الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصونية والشاشات وغيرها من الأجهزة.

عروض هواوي رمضان 2022 ستكون متنوعة ما بين عروض الباقات، قسيمة شراء، ومنتج جديد ، وعرض البيع المفاجئ فضلاً عن الهدايا المجانية والتخفيضات والهدايا التي يمكن أن تصل قيمتها إلى 1000 درهم إماراتي أو يزيد. مثلاً يمكن الحصول على أحد ساعات هواوي الذكية عند شراء أي من هواتف هواوي P50.

على المتجر ستجد أيضاً كافة منتجات هواوي الجديدة ومنها هواتف P50 Pro وحواسيب MateBook E ولوحيات MatePad الجديدة وغيرها من المنتجات وكل منها يأتي بمجموعة هدايا مميزة.

تعتبر تلك فرصة مناسبة لشراء أي من منتجات هواوي الأصلية من متجرها الرسمي لضمان سلامة الأجهزة وسريان ضمانها، وتلبي تلك العروض كافة احتياجات المستخدم لأنها تشمل كافة فئات الأجهزة التي تقدمها هواوي للجمهور.

يمكن الشراء من متجر هواوي والسداد ببطاقات الائتمان فيزا أو ماستر كارد أو غيرها من خدمات الدفع الإلكترونية المختلفة أو حتى السداد عند التوصيل بعد إتمام الطلب من الموقع.

التسوق من خلال متجر هواوي هو تجربة ممتعة لأنك ستحصل على منتج أصلي 100% مع توصيل مجاني على المنتجات التي تزيد عن 200 درهم إماراتي وضمان يصل إلى 12 شهراً وفوق ذلك شحن سريع خلال يوم أو اثنين على الأكثر.