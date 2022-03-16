كوريا الجنوبية تسن قانوناً للحد من سياسية الاحتكار التي تفرضها جوجل على مطوري التطبيقات!

في ضربة موجعة لكل من ابل وجوجل، وافقت محكمة كوريا الجنوبية على قانوناً جديداً يؤثر بشكل مباشر على كلتا الشركتين. حيث نص القانون الجديد على إنهاء القواعد التي تفرضها متاجر التطبيقات الرسمية “اب ستور” و “جوجل بلاي” على مطوري التطبيقات.

الخطوة التي اتخذتها محكمة كوريا الجنوبية تصب في مصلحة مطوري التطبيقات “قلباً وقالباً” لأنها تعفيهم من الالتزام بأنظمة الدفع والرسوم الباهظة التي تفرضها كل من جوجل وابل على المكاسب التي يمكن للمطورين تحقيقها من وراء عمليات الدفع داخل متاجر التطبيقات الرسمية.

واستكمالاً لقانون أعمال الاتصالات الذي فرضته كوريا الجنوبية العام الماضي، أقرت المحكمة مؤخراً بإنهاء هيمنة اثنين من عمالقة التكنولوجيا في قطاع صناعة الهواتف الذكية.

من المعروف أن كل من جوجل وابل يفرضان ضريبة بنسبة 30% على جميع مكاسب المطورين من عمليات الدفع والشراء التي تحدث داخل متاجر التطبيقات الرسمية الخاصة بهم.

ولكن بناءً على التعديل الجديد في القانون، فمن الآن وصاعداً، لن يكون مطوري التطبيقات ملزمون بدفع هذه الضريبة، ومن المقرر أن يدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ بشكل رسمي اعتبارًا من 15 مارس.

وقال منظمو الاتصالات في كوريا الجنوبية بأن التعديل الجديد على القانون سيعزز من شأن مطوري التطبيقات وسوف يمنحهم حقهم المهدور لأنه سيحد من هيمنة كلتا الشركتين على متاجر التطبيقات وأنظمة الدفع الخاصة بها.

قال هان سانج هيوك رئيس لجنة الاتصالات الكورية: “تم وضع معايير وأسس جديدة للتعديل على القانون من أجل تقييد أنواع الأعمال المحظورة قدر الإمكان وفي النطاق الذي يفوضه القانون”.

وسيتعين على الشركات المخالفة دفع ما يصل إلى 2% من قيمة متوسط الأرباح السنوية من الممارسات ذات الصلة. وهذا يعني أنه لم يعد لكل من جوجل وابل إمكانية حظر أو تأجيل تسجيل مطور التطبيق أو التجديد أو ما إلى ذلك عند استخدام نظام دفع تابع لجهة خارجية.

وفي حالة انتهاك أي من الشركتين لهذه القواعد الجديدة فسيتعين عليهما دفع 2% من متوسط الأرباح السنوية من الممارسات التجارية ذات الصلة.

جدير بالذكر، أن لجنة العدل التجارية في كوريا الجنوبية غرمت شركة جوجل في شهر سبتمبر الماضي 175 مليون دولار أمريكي بسبب إجبار جوجل لشركات تصنيع الهواتف الذكية على توقيع اتفاقية مثيرة للجدل.