الإصدار التجريبي من متصفح سامسونغ يجلب ميزات متعلقة بالخصوصية

كشفت شركة سامسونغ الكورية عن الإصدار التجريبي الجديد لمتصفحها، والذي سيجلب مجموعة من الميزات التي ستُعزز الخصوصية، وقالت الشركة الكورية الجنوبية إن الإصدار Samsung internet 17.0 سيجلب بعض التحسينات المتعلقة بالخصوصية لـ Smart Anti Tracking، وHTTPS، وبلوحة الخصوصية.

وستحصل خاصية Smart Anti Tracking على تحديثين جديدين الأول سيعمل على إزالة ملف تعريف الارتباط للتتبع التلقائي، والثاني تشغيل ميزة Smart Anti Tracking بشكلٍ افتراضي في عدّة أماكن كأوروبا، كوريا، وأمريكا.

وقالت سامسونغ إن التحديث الجديد سيقوم بتحميل إصدار HTTPS من مواقع الويب بطريقة افتراضية، وسيضيف لوحة خصوصية جديدة إلى صفحة الوصول السريع.

وتعد ميزة LIVE Text من أهم الميزات الجديدة التي سيجلبها الإصدار الجديد، والتي تسمح بنسخ وترجمة النصوص، وإجراء بحث ويب على نص داخل الصورة، كما حصل الإصدار الجديد على ميزة إنشاء علامات تبويب جديدة من خلال السحب والإفلات.

يذكر أن سامسونغ أكدّت توفر الإصدار الجديد لجميع المستخدمين في أنحاء العالم كافة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية