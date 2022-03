من المتوقع أن تطلب شركة “فايزر” الأمريكية تصريحا هذا الأسبوع، بجرعة معززة رابعة من لقاحها ضد فيروس كورونا لكبار السن، بحسب ما أفادت وكالة “أسوشيتد برس”.

ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم شركة “فايزر” جيريكا بيتس قولها: “نواصل جمع وتقييم جميع البيانات المتاحة ونحن في حوار مفتوح ومستمر مع المنظمين والسلطات الصحية للمساعدة في الكشف عن استراتيجية لقاح كوفيد-19 مع تطور الفيروس”.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة ألبرت بورلا: “في الوقت الحالي، وبالطريقة التي رأيناها، من الضروري وجود جرعة رابعة معززة الآن. الحماية التي تحصل عليها من الثالثة، جيدة بما فيه الكفاية، في الواقع جيدة جدا بالنسبة للتقليل من دخول المستشفى والوفيات.. إنها ليست بهذه الجودة في مكافحة العدوى، لكنها لا تستمر طويلا. نقوم فقط بتقديم هذه البيانات وتقديمها إلى إدارة الغذاء والدواء، وبعد ذلك سنرى ما سيقوله الخبراء أيضا خارج شركة فايزر”.

وسيضيف ذلك جرعة رابعة إلى النظام، الذي يتكون حاليا من جرعتين، تليهما بعد أشهر جرعة معززة ثالثة، في محاولة لتوفير أقصى قدر من الحماية للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والذين تضرروا بشدة جراء الجائحة.

The post «فايزر» تطلب تصريحاً بجرعة مُعززة من لقاح كورونا لكبار السن appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا