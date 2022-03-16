ماليزية تهدي زوجها سيارة فخمة لاعتنائه بها خلال الحمل

أهدت سيدة الأعمال الماليزية أنيس أيوني عثمان زوجها ويلدان ذوا الكفل سيارة لامبورغيني، تصل قيمتها إلى 478 ألف دولار أمريكي، بسبب اهتمامه بها خلال فترة الحمل.

وقالت الشابة البالغة من العمر 19 عاماً، إنّ زوجها سهر على رعايتها طوال فترة حملها، وهذا ما دفعها لمكافأته بإهدائه سيارة قبل أيامٍ من موعد ولادتها.

ووثقت المرأة الماليزية هذه الحادثة من خلال تصوير مقطع فيديو نشرته على تيك توك، ظهرت فيه وهي تدخل معرض سيارات في العاصمة كوالالمبور رفقة زوجها البالغ من العمر 20 عاماً، والذي كان معصوب العينين، قبل أن تزيل الغطاء عن عينيه أمام هديته.

وقالت أنيس إنّها تحب زوجها كثيراً، وإنّها تسعى لمكافأته بشكلٍ مسبق عن ليالي السهر التي تنتظره بعد ولادة طفلهما الأول.

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