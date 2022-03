مع سهولة استخدامها.. هل تُسبب القلاية الهوائية أضراراً صحية؟

مع قرب شهر رمضان المبارك، يكثر الحديث خلال هذه الأيام، عن القلاية الهوائية وطراق استخدامها ومميزاتها، وما إذا كانت لها أضرار على الصحة.

ما هي القلاية الهوائية؟

والإير فراير أو المسماة بالمقلاة الهوائية هي أحد الأجهزة الحديثة وطريقة استخدام القلاية الهوائية سهلة وبسيطة، ويمكن لأي أحد أن يستخدمها.

ويمكن استخدام القلاية في الكثير من قلي المأكولات مثل البطاطس المقلية ويمكن قلي الدجاج وأيضًا قلي السمك وغيرها من الأطعمة المختلفة.

مميزات القلاية الهوائية

وتتعدد المميزات للقلاية الهوائية وهذا ما كان سببًا في انتشارها خلال الفترة الأخيرة، ومن مميزاتها أنه يمكن استخدامها في القلي الصحي لأطعمة متنوعة وهذا نظرًا لقلة ما يتم استخدامه من المادة الدهنية والزيوت وأحيانًا لا تحتاج لإضافة الزيت أثناء القلي بها، كما تكون الأطعمة مقلية بشكل أفضل من الأخرى التقليدية حيث تعطي الطعم المقرمش الجميل.

وتتميز القلاية الهوائية بالاستخدام السهل والبسيط كما أنه يوجد منها أكثر من تصميم والذي يتناسب مع أذواق كثيرة وأيضًا اهتم المصممون بأن تكون القلاية الكهربائية أكثر تميزًا حيث يمكن لأي مستخدم لها أن يقوم بقلي أكثر من نوع طعام معًا في وقت واحد، ويتوفر من القلاية الهوائية أكثر من حجم وهذا يلبي متطلبات كل أسرة واحتياجها.

طريقة عمل القلاية الهوائية

وتتخلص فكرة عمل القلاية الهوائية في أنها تدور من خلال قدرتها على تدوير الهواء الساخن بداخلها من خلال مروحة تقلب الهواء وذلك التقليب المستمر بسرعات تقليب مختلفة يساعد بشكل كبير على نضج الطعام بشكل مناسب وجيد.

وفكرة عمل القلاية الهوائية هي تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية وهذا أساس الفكرة، فالقلاية الهوائية تعمل كما يعمل السخان الكهربائي والفرن الكهربائي، فعند تحويل الطاقة إلى طاقة حرارية داخل الألواح الساخنة بداخل القلاية تقوم المروحة الخارجية بسحب الهواء من الخارج ومن ثم تنقيته عن طريق فلتر هواء وبعد ذلك يمر الهواء إلى الألواح الساخنة ليرتفع درجة حرارة الهواء ومن ثم تقوم المروحة الداخلية بتدوير الهواء الساخن داخل القلاية وبين أجزاء الطعام، وتقوم المروحة بعمل أكثر من دورة حتى استواء الأكل بطريقة صحيحة وأمنة وهذه العملية تستغرق عدة دقائق وقد تصل إلى ساعة مع أختلاف نوع الطعام.

هل للقلاية الهوائية أضرار؟

يفضل معظم الناس الأطعمة المقلية لمذاقها الشهي، ولعل أكثر الأطعمة المقلية المستهلكة عالمياً هي البطاطا المقلية، كما يفضل الكبار وصغار شرائح اللحوم والدجاج المقلية في الزيت، إلا أن هذه الأطعمة تُشكل خطر كبير على صحة الكبار والصغار، ويزداد تأثيرها على صحة القلب والشرايين، فاستخدام زيوت القلي يعد أمر كارثي على الصعيد الصحي للإنسان، ويزيد فرص الإصابة بأمراض السمنة والقلب والشرايين.

وتعتبر الأطعمة المقلية بالزيت كارثية ولها العديد من التأثيرات السلبية على الصحة مستقبلاً، فإن الكمية الكبيرة من الزيت المستخدمة فى الأطعمة تُسبب خطر كبير على الصحة في المستقبل منها أمراض القلب والشرايين.

وحيث أن القلايات الهوائية بدون زيت تعتبر أحد الحلول لكل هذه المشكلات والأمراض التي يسببها الزيت، يتساءل العديد من المستخدمين عند الإقبال على شراء القلاية الهوائية عن ما إذا كان لها أضرار أو لا؟، وبشكل عام فإن القلاية الهوائية تعمل عن طريق الهواء الساخن وليس كما يعمل الميكروويف بالموجات الكهرومغناطيسية، مما يعني أن القلاية الهوائية صحية وآمنة، ولا تسبب أضراراً لمستخدميها.

وعلى الرغم من القلايات الهوائية تُقلل الاستهلاك من الزيوت الضارة التي تضر بالصحة، إلا أن الأطعمة التي تقدمها لا زالت أطعمة مقلية، وعلى الرغم من أن القلايات الهوائية تقدم أطعمة دهونها وسعراتها أقل من الأطعمة المقلية بالطرق التقليدية والتي يتم استخدام كميات كبيرة من الدهون فيها فيمكن القول إنها صحية بعض الشيء، حيث أن تناول الأطعمة المقلية بدهون كثيرة يزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض كمرض السكري من الدرجة الثانية، وارتفاع ضغط الدم.

ويجب الحرص من تناول الأطعمة المقلية سواءً بالقلايات الهوائية، أو بالطرق التقليدية، إذ أكدت بعض الدراسات على أن تناول الأطعمة المقلية بصفة مستمرة يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، كسرطان الفم، والرئة، والبروستاتا، بالإضافة لزيادة فرص الإصابة بالسكتات الدماغية، والأزمات القلبية الناتجة عن تصلب الشرايين.

وقد تكون المقلايات الهوائية أفضل بكثير من القلي التقليدي لكن يجب عدم الإفراط في استخدامها، والحد منها في حالة التعرض لأي ظروف صحية، حيث أنها تقدم أطعمة مقلية ولكنها منخفضة الدهون بنسبة كبيرة.

