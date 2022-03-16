طبيب وبائيات روسي يشرح لماذا لا يعتبر وباء فيروس كورونا محتضرا

روسيا – لا يمكن القول الآن إن وباء فيروس كورونا سينتهي سريعا في روسيا على الرغم من انخفاض ملموس لعدد الإصابات بـ “كوفيد – 19”.

في حقيقة الأمر إن انخفاض مناعة القطيع لا مفر منها في أي حال من الأحوال، الأمر الذي سيؤدي آجلا أو عاجلا إلى اندلاع موجة جديدة لفيروس كورونا.

أعلن ذلك طبيب الوبائيات الروسي د. أندريه بوزدنياكوف. وقال:” تدل الإحصاءات على أن عدد الإصابات وحالات النقل إلى المستشفى ينخفض. لكن من غير الممكن اعتبار أن الوباء على وشك الانتهاء.

وأشار إلى أن المرحلة الخطيرة الحادة للوباء قد اختتمت فعلا. ويعود سبب ذلك إلى أن الكثيرين اكتسبوا وقاية مناعية. إلا أن الفيروس نفسه لا يزال ينتشر في كل بلدان العالم. لذلك فإن عدد الإصابات به سيبدأ في الازدياد.

ولم يستبعد الطبيب أن غالبية مسارات الإصابة بالفيروس ستكون غير خطيرة. ويمكن أن يحدث ذلك في حال لن تطرأ على متحور “أوميكرون” تغيرات جدية. كما لم يستبعد اندلاع موجات فيروس كورونا محليا.

المصدر: لايف

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