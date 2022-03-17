شائعات – هواتف ايفون 14 قد تأتي بنفس معالج سلسلة ايفون 13!

في سابقة هي الأولى منذ سنوات قد تحمل هواتف ايفون 14 العادية معالج ابل A15 Bionic وهو نفس المعالج المستخدم في كافة هواتف ايفون 14 الحالية.

هذا بينما سيكون معالج A16 الجديد المنتظر متواجداً فقط في إصدارات برو أي هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس.

هذه الشائعات مصدرها المحلل الشهير Ming-Chi Kuo والذي أضاف أيضاً أن كافة هواتف ايفون 14 وايفون 14 برو سوف تأتي بذاكرة عشوائية بحجم 6 جيجابايت لكن من نوع LPDDR 5 في إصدارات برو بينما الإصدارات العادية ستكون من نوع LPDDR 4X.

في السنوات السابقة كانت ابل تعتمد للتفرقة بين الإصدارات العادية وإصدار برو من الايفون على عدة أمور منها الكاميرا والذاكرة العشوائية.

ابل كانت دوماً تستخدم نفس المعالج في هواتف الايفون التي تصدر في العام نفسه وهذه قد تكون ربما المرة الأولى التي تقوم بتغيير المعالج للتفرقة بين إصدارات الايفون الصادرة معاً. هذا لم يحدث منذ إصدار هواتف ايفون 5S و ايفون 5C عام 2013.

مع نهاية عام 2022 الجاري، يتوقع أن تطلق ابل أربعة إصدارات هي ايفون 14 وايفون 14 ماكس بشاشة 6.1 و 6.7 إنش على الترتيب، وأيضاً ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس بشاشة 6.1 و 6.7 إنش على الترتيب كذلك ولن يكون هناك إصدار ميني كما كان معتاداً خلال السنوات الأخيرة.

من التغييرات المهمة المحتملة كذلك في هواتف ايفون 14 هي التخلي عن النوتش لصالح ثقب الشاشة لأول مرة منذ ايفون X.