لمستخدمي الفئة الاقتصادية – تسريب ضخم يكشف عن أهم مواصفات هاتف OnePlus Nord 2T!

بعد تسريب الصورة الأولى لهاتف شركة OnePlus المرتقب والذي يستهدف أصحاب الميزانيات المحدودة، ظهرت اليوم أبرز وأهم مواصفات هاتف OnePlus Nord 2T.

مصدر هذا التسريب هو Shadow_Leak وهو مُسرب شهير على موقع تويتر والذي نشر تغريدة جديدة تتضمن العديد من مواصفات الهاتف المرتقب. جدير بالذكر أن هذا التسريب متطابق مع التسريبات التي تم رصدها لاحقاً في شهر يناير الماضي.

تسريب مواصفات هاتف OnePlus Nord 2T

هاتف OnePlus Nord 2T هو هاتف من الجيل الخامس “5G” ويحتوي على شاشة عرض قياس 6.43 بوصة والتي رأيناها سابقاً على عدد كبير من هواتف الشركة الاقتصادية ومتوسطة المدى.

هذه الشاشة عبارة عن لوحة عرض AMOLED مسطحة دقتها +FHD بمعدل تحديث 90Hz وأبعاد عرضها هي 2400×1080 بكسل. يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ميديا تيك Dimensity 1300 SoC والذي لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى الآن.

بالنسبة إلى خيارات التخزين والذاكرة العشوائية، فسيتوفر هاتف OnePlus Nord 2T على هيئة متغير بسعة 8 جيجابايت ومتغير أخر بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائية نوعها LPDDR4X.

نعتقد أن المتغير الأول صاحب ذاكرة 8 جيجابايت سيأتي مصحوباً بوحدة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، في حين أن المتغير الثاني الذي يحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت سيتم إقرانه بوحدة تخزين بسعة 256 جيجابايت.

بناءً على التسريب، فإن الهاتف يعمل بواجهة OxygenOS 12 المستندة على نظام أندرويد 12، ويستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات. على الرغم من عدم تأكيد الأمر بشكل رسمي، ولكن نتوقع غياب الدعم للشحن اللاسلكي نظراً لأنه يعتبر من الهواتف الاقتصادية ميسورة التكلفة.

يحتوي الهاتف على 4 عدسات للتصوير الفوتوغرافي

يُقال أن الهاتف يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل من أجل صور السيلفي والمكالمات المرئية. في حين أن الجانب الخلفي يحتوي على وحدة كاميرا ثلاثية تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، جنباً إلى جنب مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ذكر التسريب أن المتغير الذي سيتم شحنه بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت ووحدة تخزين 128 جيجابايت سيباع بقيمة 35.000 روبية هندية، أي ما يعادل 457$ دولار أمريكي تقريباً.

بناءً على التسريبات السابقة، فلقد علمنا أن الهاتف قادم بتصميم مختلف ويشتمل على وحدتي كاميرا عريضتين دائريتين في الخلف والجانب الخلفي مصنوع من الحجر الرملي.

من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف خلال شهر أبريل أو مايو، لذا، من المتوقع أن نحصل على المزيد من التفاصيل الخاصة بمواصفاته خلال الأسابيع القليلة المتبقية.