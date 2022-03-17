عرض خاص – خصم 50% على تطبيق حل المسائل الحسابية و الرياضيات الجديد؜!

هذا التطبيق مخصص لحل مسائل الرياضيات، وهو الأول من نوعه لأنه يدعم حل مسائل الرياضيات باللغة العربية من خلال الكتابة باستخدام الآلة الحاسبة العربية و من خلال الصوت، كما يدعم حل مسائل الرياضيات باللغة الانجليزية بتصوير المسالة أو كتابياً أو صوتياً.

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التطبيق يحل مسائل الرياضيات والكيمياء والفيزياء، من الجبر الأساسي إلى حساب التفاضل والتكامل. كل ما عليك هو كتابة المسألة أو تصويرها أو ذكرها صوتياً وسوف يتولى التطبيق حلها.

مميزات تطبيق حل المسائل الحسابية:

حل الرياضيات والكيمياء والفيزياء.

شرح خطوات الحل تفصيلياً

خاصية مشاركة الشاشة SharePlay للحل مع طلاب أو مدرسين أو أصدقاء آخرين

التعرف على المسائل صوتياً

إمكانية كتابة المسائل الحسابية يدوياً حيث سيقوم التطبيق بالتعرف عليها.

التطبيق يدعم اللغتين العربية والإنجليزية ولغات أخرى.

إمكانية ترجمة المعادلات من العربية للإنجليزية والعكس.

الحفظ التلقائي للإجابات

حفظ الإجابات في شكل PDF أو html أو jpg أو png.

التطبيق يغطي مسائل الرياضيات والكيمياء والفيزياء والجبر والهندسة والتفاضل والتكامل وغيرها من أشكال العلوم المختلفة. التطبيق متاح الآن مجاناً لثلاثة أيام للتجربة ويمكنك بعد الاشتراك في التطبيق بأحد الباقات المتاحة ( 3 أيام مجاناً بعد الاشتراك ).

الملائمة:

يعمل على أجهزة الايفون والايبود-تاتش والآيباد وماك.

نظام تشغيل ملائم: iOS 13.1 فما أحدث.

الحجم : 340 ميجابايت

تحميل تطبيق حل المسائل الحسابية مع عرض العودة للمدرسة!

المبرمج: Nayer Abu Soud