هنا شيحة تلعب دور فريدة في مسلسل راجعين يا هوا

كشفت الفنانة المصرية هنا شيحة عن الشخصية التي ستلعبها في مسلسل “راجعين يا هوا” المقرر عرضه في الموسم الرمضاني.

وقالت هنا شيحة إنها ستَعلب دور “فريدة” المرأة التي ترفض التخلي عن حبها القديم، رغم تخلي حبيبها الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي عنها، وأشارت إلى أن فريدة ترفض تصديق الأمر، وتريد أن تعيش الحب رغم انتهائه.

ووصفت شخصيتها في العمل بالشخصية الإنسانية الهاربة من الواقع والراغبة بالعيش في الماضي.

وأشارت إلى أن تصوير العمل لا يزال مستمرًا، وتوقعت أن يتواصل خلال أيام شهر رمضان، وتمنت في ختام حديثها أن ينال المسلسل إعجاب المتابعين.

ومسلسل “راجعين يا هوا” من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، هنا شحية، أنوشكا، وفاء عامر، إسلام جمال، طارق عبد العزيز، إسلام إبراهيم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش وغيرهم.

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