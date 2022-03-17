نقص الفيتامين د يهدد الأطفال بهذا المرض

عرّفت الجمعية الألمانية لطب وجراحة العظام لين العظام عند الأطفال، باضطراب في أيض العظام يحدث بسبب نقص فيتامين “د”، أو حدوث خلل في أيض فيتامين “د”.

وحددت أسباب نقص الفيتامين د بقلة التعرض لأشعة الشمس، أما أسباب الخلل في أيض فيتامين فترجع لأمراض الكبد، أو المعدة أو جراحات الجهاز الهضمي، أو الأمعاء المزمنة.

وأكدت وجود مجموعة العلامات التي تدّل هذا النقص أبرزها العظام الطرية القابلة للتشوه، اضطرابات المشي كالعرج وتقوس الساقين، كثرة الإصابة بالكسور، وتسوس الأسنان.

ولعلاج هذا النقص؛ دعت الجمعية الألمانية الأهالي إلى الحرص على توفير الفيتامين “د” لأطفالهم من خلال تعريضهم لأشعة الشمس، وتناولهم للأغذية الغنية به كمنتجات الألبان والأسماك.

بالإضافة إلى اللجوء إلى المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين “د” في حالات النقص الشديد، ومعالجة أيض فيتامين “د” من خلال تحديد الأسباب التي أدت إلى حدوثه.

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