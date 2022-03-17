حسين الجسمي يهدي أمهات العالم أغنية أمي جنّة

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي على قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنيةً جديدة بمناسبة عيد الأم حملت اسم “أمي جنة”.

وأهدى الفنان الإماراتي الأغنية الجديدة التي تعبّر عن دور الأم وتضحياتها إلى جميع الأمهات في العالم العربي والعالم.

وحظيت الأغنية بتفاعلٍ كبيرٍ من عشاق النجم الإماراتي الذين أعجبوا بكلمات الأغنية ومعانيها.

وأغنية “أمي جنة” من كلمات كرار الدلفي، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر جاسم محمد.

يذكر أن حسين الجسمي عرف نشاطًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث قام بتقديم تتر مسلسل “وسط البلاد” بالإضافة لطرح أغنية ” أنتِ أعيادي” في منتصف فبراير الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية