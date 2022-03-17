نتفليكس تستعد لفرض عقوبات على تقاسم كلمات مرور

أصدرت منصة نتفليكس الرائدة في مجال البث بيانًا أكدت من خلاله استعدادها لفرض عقوبات وغرامات على الأشخاص الذين يقومون بمشاركة كلمات المرور الخاصة بحساباتهم مع أصدقائهم.

وقالت الشركة إنها تتيح للمستخدمين مشاركة كلمة المرور مع الأشخاص الذين يعيشون معهم في نفس المنزل، إلا أن العديد من المستخدمين أساؤوا استخدام الأمر، وقاموا بمشاركة الكلمات مع أشخاص آخرين، مما أدى لحدوث إرباك لديها.

وأوضحت نتفليكس عملها على تسهيل الأمر من خلال فرض تكاليف إضافية على الأشخاص الراغبين بمشاركة كلمات المرور الخاصة مع أشخاص لا يعيشون معهم.

وأشارت إلى مشاركة كلمة السر مع الآخرين يضعف قدراتها على الاستثمار في برامج تلفزيونية وأفلام سينمائية جديدة.

وقالت نتفليكس إنها ستبدأ الدفع أكثر على مشاركة كلمة السر خلال الأسابيع القادمة في دول عدّة ككوستاريكا، بيرو، وتشيلي على أن تتوسع لاحقًا لتشمل معظم دول العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية