زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان

​​​​​​​ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر، الأربعاء، منطقة توهوكو شمال شرقي اليابان.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان أنّ الزلزال وقع الساعة 23:36 بالتوقيت المحلي من يوم الأربعاء، وتسبب بمصرع 3 أشخاص وإصابة 198 بجروح.

كما تسبب الزلزال بحدوث موجات تسونامي لمدة ساعة ونصف الساعة ولم يتجاوز طول الموج مترا واحدا، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي بشكل مؤقت عن 2.2 مليون منزل في 9 ولايات.

وعلى الرغم من خروج قطار سريع عن مساره في وقت الزلزال إلى أنه لم تسجل أي إصابات بين ركابه الـ 100.

