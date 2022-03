أين تختبئ عند حدوث انفجار نووي؟

منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا واستهداف موسكو لمحطات الطاقة والمنشآت النووية، ثم إعلانها وضع قوات الردع النووية في حالة تأهب، وتثار تساؤلات لمن يكونون في محيط انفجارات نووية ما الإجراءات التي يتبعونها في حالات الطوارئ الإشعاعية؟

بالنسبة لساكني المنطقة المحيطة بمحطات الطاقة النووية أو أي مناطق يحدث فيها انفجار نووي، تنصحهم مراكز الطوارئ بالبقاء داخل الأبنية لـ24 ساعة على الأقل، حتى تصبح مغادرة المباني آمنة أو تعلن مراكز الطوارئ عن ضعف المواد المشعة المتطايرة.

كما يُنصح بالبقاء بعيدا عن جدران المباني والأسطح، كون المواد المشعة عادة ما تنتشر حول المباني من الخارج، وتقول المراكز الصحية إنّ جدران المباني الخرسانية كافية لصد الكثير من الإشعاعات، ورغم ذلك تنصح بالتوجه إلى القبو أو منتصف البناية، مع إغلاق كافة المنافذ والأبواب والشبابيك لمنع دخول المواد المشعة.

أما في حال كان الأشخاص في سياراتهم، فينصح بأن يغلقوا نوافذ السيارة والمكيف وأي فتحات تهوية طالما تعثر عليهم اللجوء إلى مباني مغلقة، وفي حالة اللجوء إلى المباني أو الإخلاء، لا بد من تقليل فرص التعرض للهواء الطلق بشكلٍ عام.

وبصورة عامة، يكون الخطر الأكبر على الأشخاص الذين يعيشون في محيط 16 كيلومترا من محطة نووية أو انفجار نووي، وينصح بأن يحصلوا على يوديد البوتاسيوم لحمايتهم من نظير اليود المشع، ومعرفة أرقام جهات الطوارئ بالمنطقة للانتباه للتحذيرات، إذ لا يمكن للشخص شم أو لمس أو استشعار أو تذوق الإشعاع، ويعرف فقط عن طريق أجهزة خاصة.

