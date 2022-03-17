سامسونج تتعهد بــ 4 سنوات من الدعم البرمجي لهواتفها الرائدة

خلال مؤتمر سامسونج السنوي الذي عُقد مؤخراً أعلنت الشركة عن سلسلة هواتف Galaxy S22 وخلال المؤتمر تعهدت الشركة بأنها تضمن لمالكي هواتف السلسلة أربعة سنوات من الدعم البرمجي لنظام أندرويد، بالإضافة إلى خمسة سنوات من التحديثات الأمنية.

سامسونج تتعهد بـ 4 سنوات من الدعم البرمجي

هذه الوعود تنطبق على سلسلة Galaxy S22، ولكن ليس هذا فحسب، بل أكدت الشركة على أن هذه الفترة تشمل الهواتف الرائدة السابقة أيضاً. حيث صرحت الشركة بأنها تضمن لهواتفها الرائدة الخاصة بالجيل السابق 4 سنوات من الدعم البرمجي، تماماً مثل هواتفها الرائدة الجديدة.

بعبارة أخرى، هي تضمن لمالكي كل من هواتف سلسلة Galaxy S21 أو هواتفها القابلة للطي التي تم إطلاقها العام الماضي Galaxy Z Fold 3 أو Galaxy Z Flip 3 أربعة سنوات من تحديثات نظام أندرويد وخمسة سنوات من التصحيحات الأمنية.

على عكس الشركات المصنعة الأخرى، سامسونج لا تقطع وعوداً إلا وإذا كانت على يقين بأنها قادرة على تحقيقها لمستخدميها. ولكن بالنظر إلى أنه تم إطلاق سلسلة حواسيب Galaxy Tap S8 جنباً إلى جنب مع سلسلة Galaxy S22، فمن المُرجح أن تشتمل مدة الدعم الحواسب اللوحية أيضاً.

هذا يعني أنه من المفترض أن تحصل سلسلة Galaxy S22 على نظام أندرويد 16 في المستقبل كآخر نظام أندرويد من حقها. ولكن عند الحديث عن الأجهزة الرائدة لعام 2021، فسيكون من حقها نظام أندرويد 15 كآخر نظام أندرويد مدعوم نظراً لأنه تم إطلاق سلسلة Galaxy S21 بنظام أندرويد 11.

سامسونج هي الأفضل في الدعم البرمجي



لفترة طويلة من الوقت، لم تكن شركة سامسونج هي أفضل الشركات المصنعة من حيث عملية الدعم البرمجي والتحديثات، ولكن على مدار العامين الماضيين تحسنت الشركة بشكل لم يسبق لم مثيل.

اليوم، تتمتع الشركة الكورية بسمعة طيبة جداً في مجال التحديثات والدعم البرمجي، وأصبحت من أوائل الشركات التي تتمكن من طرح التحديثات السريعة لهواتفها الأندرويد بمجرد إصدارها، حتى ومن أجل هواتفها الأرخص سعراً.

لا نعلم مما إذا كانت سامسونج قد تغير رؤيتها مستقبلاً، فمن الممكن أن تُفاجئنا بتوفير الدعم لمدة 5 سنوات، لا أحد يعلم على وجه الدقة كيف تخطط الشركة العملاقة لهذا الأمر مستقبلاً.

ولكن بما أن سامسونج أصبحت واحدة من أفضل الشركات في مجال الدعم البرمجي والتحديثات، فهناك احتمالية بأن تكون قادرة على توفير أكثر من 4 سنوات من الدعم لأجهزتها الرائدة في المستقبل.