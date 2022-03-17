وفاة الممثل الأوكراني باشا لي خلال قصف روسي

قالت وسائل إعلام أوكرانية إن الممثل الأوكراني الشهير “باشا لي” لقي مصرعه في قصفٍ روسي أثناء محاولته مساعدة الأطفال على الهروب من أحد المنازل أثناء تعرض مدينة إيربين للقصف.

من جانبها، أكدت صحيفة ميرور البريطانية وفاة الممثل الشهير بعدما أعطى أحد الأطفال سترته الواقية من الرصاص لحمايته من إطلاق النار في موقع الاشتباك الذي كان متواجدًا فيه.

وكان الممثل المشهور بمشاركته بأعمال دبلجة ك”ذا هوبيت” و”ذا ليون كينغ” قد أعلن انضمامه إلى لجان الدفاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية منذ بدء الحرب الروسية على بلاده يوم 24 فبراير الماضي.

ووثق الفنان، البالغ من العمر 33 عامًا، مشاركته في الحرب من خلال نشر مجموعة من الصور على حسابها في انستغرام ظهر فيها بزيٍ عسكري، وكشف من خلالها عن الروح المعنوية العالية الموجودة لدى الجنود.

يذكر أن الرابطة الوطنية للصحافيين في أوكرانيا نعت “باشا لي” وقالت إنه توفي وهو يدافع ضد احتلال دونيستك ولوغانيس، وشبه جزيرة القرم.

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