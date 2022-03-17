غوغل تكشف موعد إطلاق مؤتمر المطورين السنوي

كشفت شركة غوغل الأميركية، من خلال تغريدةٍ نشرتها على تويتر، عن موعد عقد المؤتمر السنوي للمطورين I\O ، وقالت إنّ المؤتمر سيعقد في 11 و12 مايو القادم.

وأشارت الشركة إلى أن المؤتمر سيشهد حضور عدد قليل من الأشخاص، وسيبث بشكل مباشر ومجاني لبقية المطورين في أنحاء العالم كافة.

وكعادتها السنوية كشفت غوغل من خلال لعبة الألغاز عن موعد مؤتمر المطورين السنوي I\O.

وستتحدث غوغل في المؤتمر عن نظام التشغيل Android 13 والذي أطلقت الإصدار التجريبي الأول منه للمطورين، كما ستقوم باستعراض مميزات مساعدها الرقمي، ومحرك البحث، وتطبيق خرائط غوغل.

بالإضافة إلى ذلك؛ ستقوم الشركة بالكشف خلال المؤتمر عن خططها القادمة لتحديث خدمات وأنظمة الشركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية