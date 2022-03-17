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داود حسين يجسد شخصية ذيب في مسلسل عين الذيب

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستعد الفنان الكويتي للمشاركة في الموسم الرمضاني القادم من خلال مسلسل “عين الذيب” الذي يتم تصويره حاليًا في البحرين.

وسيلعب الفنان المخضرم دور شخص يدعى “ذيب” يتميز بصفات شبيهة بصفات الذئب، ويفرض رأيه على النساء والرجال.

وسيتناول المسلسل حقبة العشرينات من القرن الماضي، وسيتم عرضه على مجموعة من القنوات الفضائية العربية.

ومسلسل “عين الذيب” من تأليف جمال صقر، وإخراج محمد القفاص، وبطولة نخبة من نجوم الدراما الخليجية أمثال، داود حسين، سناء بكر يونس، فاطمة عبد الرحيم، ماجدة سلطان، علي جمعة، شيماء سبت، وريم أرحمة.

يذكر أن المخرج السوري عارف الطويل اعتذر عن إكمال التصوير بعد يوم واحد من بدء التصوير دون أن يكشف عن الأسباب التي دفعته للاعتذار.

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قناة 218 الليبية

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