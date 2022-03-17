“عائلة أمريكية” تقترب من الاستحواذ على تشيلسي

كشفت عائلة “ريكيتس” الأميريكية المالكة لفريق شيكاغو كابس للبيسبول، عن تقدمها بعرض لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”، فإن توم ريكيتس رئيس نادي شيكاغو كابس وعائلته سيقدمان تمويلاً مع تحالف مع الشركاء، وذلك لطلب شراء بطل العالم وأوروبا نادي تشيلسي الإنجليزي، وأشار متحدث باسم العائلة إلى أن هناك مجموعة استثمارية ستتقدم بعرض شراء النادي اللندني، يوم الجمعة أو مع بداية الأسبوع الجديد.

وكان الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي قد طرح النادي للبيع في الثاني من مارس الماضي، عقب غزو بلاده لأوكرانيا، فيما فرضت الحكومة البريطانية عقوبات بحق المالك الروسي بدعوى صلته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتتولى وزارة الخزانة البريطانية الإشراف على عملية بيع النادي اللندني، حيث تتم إدارة تشيلسي بموجب ترخيص حكومي استثنائي.

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