كمال أبو رية يعود لمسلسل المداح2

أكد الفنان المصري كمال أبو رية تراجعه عن قرار الانسحاب من الجزء الثاني من مسلسل المداح، بعدما حُلت مشكلته مع الشركة المنتجة.

وكان كمال أبو رية قد أعلن انسحابه من العمل، بسبب تجاهل الشركة المنتجة له في دعايات المسلسل.

وبرر الفنان المصري قرار التراجع بالاهتمام الكبير الذي شاهده من محبيه، بالإضافة لاهتمام القائمين على المسلسل وإصرارهم على وجوده فيه، وشكر جميع الأشخاص الذين تحدثوا عن الموضوع بشكلٍ إيجابي.

وقال إنّ الفنانين حمادة هلال وأحمد العزيز تواصلا معاً، وطلبا منه العدول عن قراره.

يُذكر أنّ الجزء الثاني من مسلسل المداح سيكون من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، سهر الصايغ، أحمد عبد العزيز، كامل أبو رية وغيرهم من الفنانين.

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