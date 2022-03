مسلسلات كوميدية مصرية منتظرة في الماراثون الرمضاني

سيشهد الموسم الرمضاني المقبل حضوراً قوياً للكوميديا المصرية، من خلال مجموعة من المسلسلات التي ينتظرها عشاق الكوميديا في الوطن العربي. بدأ التنافس بين هذه الأعمال مبكراً، من خلال الترويج الذي قام به أبطالها الذين شوقوا المشاهير لها. وفيما يلي أبرز الأعمال الكوميدية المصرية المنتظرة في شهر رمضان المبارك: 1- الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي

يعود هذا العمل بعد 7 أعوام من الغياب، وسيلعب الفنان أحمد مكي بطولة العمل كما في الأجزاء السابقة، وسيشهد المسلسل غياب الفنانة دنيا سمير غانم التي لعبت دور هدية في الأجزاء السابقة.

وسيشارك في هذا الجزء مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد مكي، بيومي فؤاد، محمد سلام، ليلى عز العرب، وهشام إسماعيل وغيرهم. 2- أحلام سعيدة:

مسلسل كوميدي نسائي اجتماعي من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة، وبطولة نخبة من النجوم المصريين أمثال يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، عماد رشاد وغيرهم. 3- مكتوب عليا:

مسلسل كوميدي اجتماعي، ويتحدث عن شاب يلتقي بعجوز يمسح على ذراعه بمادة مسحورة، ليتفاجأ بعد ذلك أنّ الأحداث التي تحصل له مكتوبة على يده.

المسلسل من تأليف إيهاب نبيل، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنى، وغيرهم من الفنانين. 4- الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت:

يروي الجزء الجديد معاناة ليلى أحمد زاهر بسبب الحمل، في حين يدخل زوجها بصراعات مع شركائه.

المسلسل من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي، وتمثيل ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، طه دسوقي، أوس أوس، هنادي مهنا، إسلام إبراهيم، وغيرهم من الفنانين. 5- مسلسل دايماً عامر:

يعالج هذا المسلسل قصص وحكايات المعلمين في المدارس بطريقة كوميدية جديدة.

المسلسل كتبه أيمن سليم ومايكل عادل، وأخرجه مجدي الهواري، وسيشارك فيه نخبة من النجوم أمثال مصطفى شعبان، لبلبة، أحمد الشامي، كريم عفيفي، محمد ثروت وغيرهم من الفنانين.

