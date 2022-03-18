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شابة فلسطينية تبدع بصناعة 100 فانوس رمضاني بفترة قصيرة

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت الشابة الفلسطينية ريهان شراب من صناعة 100 فانوس من فوانيس رمضان خلال فترة قصيرة.

وقالت الشابة، البالغة من العمر 28 عامًا، إنها اعتادت في كل عام على صناعة الفوانيس بأحجام ومقاسات مختلفة قبل أيام من بداية الشهر الفضيل، وبيعها للزبائن الذين يحرصون على شراء منتجاتها بشكلٍ دائمٍ.

وأشارت ريهان التي تعيش في محافظة خانيونس جنوبي غزة إلى أنّ صناعة الفوانيس تعد من مصادر الدخل الأساسية لأسرتها، وأوضحت أنّها تعمل في مهنة المشغولات اليدوية وتسويقها عبر الإنترنت منذ 8 سنوات، حيث بدأت بها من خلال صناعة فساتين كروشيه –الصوف، قبل أن تطور نفسها لتصنع مشغولات الترامس، والخرز على البورسلان والأكواب.

وتعتمد المبدعة الفلسطينية في صناعة الفوانيس على الأخشاب والأقمشة الملونة وبعض الأدوات البسيطة.

يذكر أن ريهان أبدت استعدادها لتلبية جميع الطلبات المتعلقة بصناعة فوانيس رمضان بأسرع وقتٍ ممكن.

 

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قناة 218 الليبية

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