محل ورود يزين كييف في عزلتها

كسر محل ورود صمت العاصمة الأوكرانية كييف بعدما أصر صاحبه على فتح أبوابه رغم تحولها لمدينة أشباح بعد إغلاق جميع المحلات فيها.

ووثق المصور الأوكراني نولان بيترسون هذا الأمر من خلال نشره صورًا عدة لمحل الورود الذي وضع مزهرياته على الطريق، في رسالة سلام واضحة أراد توجيهها لجميع المتحاربين.

وقال المصور إن العاصمة كييف أصبحت مدينة أشباح بعدما أقفلت محلاتها، وخلت شوارعها من المارة وغادرها قسم كبير من سكانها بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

وحظيت الصور بانتشار كبير على مواقع الإنترنت، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا إعجابهم بصمود محل الورود، ورسالة السلام التي ينشرها، وتحديه الحرب وإصراره على مواصلة العمل رغم الدمار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية