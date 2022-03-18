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انستغرام توفر أدوات جديدة لتعزيز الرقابة الأبوية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لبّت شركة ميتا الأميركية طلبات الأهالي، وقام بتعزيز الرقابة الأبوية في انستغرام من خلال إضافة ميزات وأدوات جديدة.

وقالت الشركة إن الأدوات والميزات الجديدة ستساعد الأهالي في التحكم بسحابات أبنائهم، ومراقبتها.

ومن خلال الأدوات الجديدة؛ سيكون الأهالي قادرين على معرفة الوقت الذي يقضيه أطفالهم على التطبيق، مع إمكانية تخصيص وقت محدد لهم.

كما سيكون الآباء قادرين على الاطلاع على الإشعارات الواردة من الحسابات التي يتابعها أبناؤهم، وإشعارات الحسابات التي قام الأبناء بالإبلاغ عنها.

يذكر أن الشركة ستوفر الميزات الجديدة في أمريكا حاليًا، على أن تطلقها لاحقًا لبقية المستخدمين في العالم.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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