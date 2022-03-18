أسعار هاتف ايفون SE إصدار 2022 وأفضل البدائل

يبدأ هاتف ايفون SE إصدار 2022 في الوصول إلى الأسواق بداية من اليوم الجمعة الموافق 18 مارس، وفيما يلي عرض لأسعار الهاتف وأفضل البدائل المتاحة له.

أسعار ايفون SE إصدار 2022

430 دولار أمريكي لسعة 64 جيجابايت.

480 دولاراً أمريكياً لسعة 128 جيجابايت.

580 دولاراً أمريكياً لسعة 256 جيجابايت.

هذا هو السعر العالمي لهواتف ايفون SE إصدار 2022 وقد يزيد وفقاً لعدة عوامل كالجمارك والضرائب والرسوم الإضافية التي تختلف من دولة لأخرى. الألوان الثلاثة المتاحة هي: الأبيض والأسود والأحمر.

سعر iPhone SE 2022 في السعودية والإمارات:

سعة 64 جيجابايت: 1850 ريال سعودي / درهم إماراتي

سعة 128 جيجابايت: 2060 ريال سعودي / درهم إماراتي

سعة 256 جيجابايت: 2500 ريال سعودي / درهم إماراتي

سعر iPhone SE 2022 في دول الاتحاد الأوروبي:

سعة 64 جيجابايت: 420 يورو

سعة 128 جيجابايت: 470 يورو

سعة 256 جيجابايت: 570 يورو

عند شراء هذا الهاتف ننصحك بالابتعاد قدر الإمكان عن سعة 64 جيجابايت لأنها سعة قليلة نوعاً ما (السعة الفعلية المتاحة في حدود 50 جيجابايت) وقد تمتليء سريعاً لذا سعة 128 جيجابايت أو أعلى تبدو مناسبة أكثر.

ايفون SE إصدار 2022 بين المزايا والعيوب

تتمثل أبرز مزايا الهاتف في كونه يحمل معالج ابل A15 القوي ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G مثل هواتف ايفون 13 وذا كاميرا جيدة أما أبرز العيوب فأنه يأتي بتصميم قديم نوعاً ما وأداء متواضع للبطارية.



أهم البدائل المتاحة

هناك عدد من البدائل الجيدة لهاتف iPhone SE 2022 منها على سبيل المثال هاتف Google Pixel 5A أو سامسونج جالكسي S20 أو S21 أو A52 أو شاومي Mi 9T Pro أو حتى من ابل ايفون 11 يبدو بديلاً جيداً وإن كان يحمل معالج أقدم.

