علماء ألمان يتوصلون إلى اكتشاف مثير حول تطور الزهايمر

أظهرت دراسة جديدة قام بها علماء ألمان تابعون للمركز الألماني لعلاج أمراض الأعصاب بميونخ قدرة الدماغ على رصد مرض الزهايمر قبل اكتشافه بـ 21 عامًا.

وقال الباحثون إن الدماغ يضم خلايا مناعية تدعى الخلايا الدبقية الصغيرة تمارس تأثيراً وقائياً ضد الزهايمر قبل عقدين من ظهور أعراضه على الشخص.

واعتمد الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة “لانسيت نيويورلجي” على مراجعة بيانات 248 متطوعاً خضعوا لفحوصات شملت تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي، السائل النخاعي، تصوير انكماش الدماغ، والتصوير المقطعي البروتيني.

وأشار الباحثون إلى إمكانية تعديل نشاط الخلايا الدبقية الصغيرة من خلال تعديل جزء مستقبل فيها يدعى “تريم2”.

وأكد الباحثون أنّ هذا الاكتشاف سيساعدهم على تطوير خيارات جديدة لمحاربة مرض الزهايمر.

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