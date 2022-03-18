بورصة الأغاني العربية.. أغان مميزة دخلت السباق

يواصل الفنانون العرب إطلاق الأغاني الحديثة التي تواكب العصر، والتي يهدفون من خلالها إلى إرضاء أذواق عشاقهم في أنحاء الوطن العربي كافة.

شهدت قائمة بورصة الأغاني العربية دخول عدّة أغاني للسباق، في حين تقدمت أغاني أخرى مراكز عدة.

وفيما يلي أفضل 10 أغاني عربية حديثة:

10 – ساعة رمل لرحمة رياض، أغنية جديدة طرحت في 17 مارس، وحققت أكثر 320 ألف مشاهدة، وساهمت في تصدر الفنانة العراقية الترند السادس في لبنان ودول عربية عدة.

الأغنية من كلمات علي المولي وألحان محمود عيد.

ساعة رمل:

9- الحب العفوي لجوزيف عطية، أطلق الفنان اللبناني هذه الأغنية في 9 مارس، وتصدرت الترند الرابع في لبنان بعدما وصلت مشاهداتها لأكثر من 711 ألف مشاهدة.

وتعاون جوزيف عطية في هذه الأغنية مع الشاعر علي مولي والملحن جاد قطريب.

الحب العفوي:

8- ما تعتذر لنانسي عجرم: حظي فيديو كليب هذه الأغنية بتفاعلٍ كبير من قبل عشاق نانسي عجرم، وساهم في تصدر الفنانة اللبنانية الترند الأول في لبنان ودول عربية عدة.

الأغنية حصدت منذ إطلاقها في 14 مارس 1,881 مليون مشاهدة.

ما تعتذر:

7- الوقت يفوت للجندي وتوحا، أغنية راب ليبية مميزة أطلقت في 4 مارس ، ونجحت في تصدر الترند في ليبيا ووصلت مشاهداتها 1,887 مليون مشاهدة، مما ساهم بتقدمها من المركز العاشر إلى السابع.

الوقت يفوت:

6- زطم لهنادي زيادي، أغنية جديدة تصدرت الترند في المغرب بعدما حققت مليوني مشاهدة منذ طرحها يوم 4 مارس الجاري.

الأغنية من تأليف ميد شريف، وإخراج عبد الرحمن العلمي

5- ما بهربش لمسلم، وهي الأغنية الرسمية لفيلم شمس وحققت منذ طرحها في 10 مارس 2,5 مليون مشاهدة وتصدرت الترند في دول عربية عدة.

الأغنية من تأليف ميد شريف، وإخراج عبد الرحمن العلمي

ما بهربش:

4- هذا الحلو لمريام فارس: أغنية مزجت فيها الفنانة اللبنانية بين الدبكة العراقية “الجوبي” والدبكة اللبنانية.

الأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، وحققت 2,78 مليون مشاهدة منذ إطلاقها في 10 مارس.

هذا الحلو:

3- قصة حبنا لسيف نبيل أغنية جديدة طرحت في 10 مارس، وحصدت 2,81 مليون مشاهدة ساعدت على تقدمها من المركز التاسع الأسبوع الماضي للمركز الرابع.

الأغنية من كلمات سيف فارس، وألحان سيف نبيل.

قصة حبنا:

2- بربري لمروان بابلو: أغنية راب مميزة أطلقت في بداية مارس، ونجحت في تصدر الترند في دول عربية عدة بعدما حققت أكثر من 4,7 ملايينمشاهدة، وتقدمت من المركز الثالث إلى الثاني.

بربري:

1- ناض البركان لموج ميلانو: أغنية راب طرحت يوم 2 مارس الجاري، وحققت أكثر من 7,2 ملايينمشاهدة ساهمت في تصدرها لبورصة الأغاني العربية لهذا الأسبوع.

ناض البركان:

يذكر أن أغاني البخت لويجز وعليكي عيون لأحمد سعد لا تزالان تحصدان ملايين المشاهدات، حيث تجاوزت هاتان الأغنيتان حاجز 29 مليون مشاهدة على يوتيوب.

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