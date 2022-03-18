فنلندا تفوز بلقب “أسعد بلد في العالم” للعام الخامس على التوالي

أصدرت الأمم المتحدة -الجمعة- قائمتها السنوية للقب “أسعد بلد في العالم”، الذي حازت عليه “فنلندا” الدولة الإسكندنافية الأوروبية للسنة الخامسة على التوالي.

يُذكر أن فنلندا قد تقدمت هذا الموسم في التصنيف على البلدان الأخرى بمئات النقاط عن أقرب منافسيها في نيل هذا اللقب العالمي، فيما ضمّت المراكز الخمسة الأولى أيضاً دول الدنمارك وأيسلندا وسويسرا وهولندا، كما حلّت في المراكز العشرة الأولى أيضاً، لوكسمبورج والسويد والنرويج ونيوزيلندا وإسرائيل.

غطت الدراسة المتعلقة بالتصنيف لنيل اللقب 146 دولة، فيما أظهر تقرير السعادة السنوي لهذا العام والذي يصدر بإشراف الأمم المتحدة منذ 2012، أن التقدم الأكبر في التصنيف سُجل في صربيا وبلغاريا ورومانيا، فيما شهد لبنان وفنزويلا وأفغانستان التراجع الأكبر في ذيل القائمة.

وسجلت قائمة 2022 تراجع ألمانيا وكندا مرتبة واحدة لكل منهما إلى المركزين 14 و 15، أمام الولايات المتحدة الأميركية التي احتلت المرتبة الــ16 بتقدم ثلاث مراتب- وفق التقرير الرسمي الذي يعتمد معدلاً وسطياً للسنوات الثلاث الأخيرة.

وحلت فرنسا في المركز 20 بتقدم مرتبة واحدة عن العام الفائت، في أفضل تصنيف لها منذ إطلاق الدراسة، بينما حافظت بريطانيا على مرتبتها الــ17. وحلت البرازيل في المركز 38 متراجعةً ثلاث مراتب واليابان في المركز 54 لتتقدم مرتبتين، فيما تراجعت روسيا إلى المرتبة 80، وكانت العام الماضي في المرتبة 60.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة السنوية تعتمد بشكل خاص على إحصاءات معهد غالوب من خلال طرح أسئلة للسكان عن نظرتهم لمستوى سعادتهم، مع مقارنة النتائج بإجمالي الناتج المحلي في البلاد وتقويمات تتعلق بمستوى التضامن والحرية الفردية والفساد، لإعطاء علامة إجمالية لكل بلد.

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