سامسونغ تطلق هاتفاً منافساً ببطارية جبارة

واصلت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية تألقها في سوق الهواتف الذكية، وكشفت عن هاتف مميز أطلقت عليه Galaxy A73 5G.

وقالت الشركة الكورية إنّ هاتفها الجديد سيكون مقاوماً للماء والغبار وفق معيار IP 67، وسيضم شاشة Super AMOLED مقاس 6.67 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل.

ويتميز هذا الجهاز ببطاريته الجبارة التي ستأتي بسعة 5000 ميلي أمبير، وبكاميراته المميزة، فالكاميرا الأمامية ستبلغ دقتها 32 ميغا بيكسل، والخلفية ستكون رباعية بدقة 104، 12، 5، 5 ميغا بيكسل.

وزودت سامسونغ هذا الهاتف بمعالج Octa-Core، ونظام تشغيل Android 12، وواجهة One UI 4,1، وبذاكرة داخلية بسعة 128 و256 غيغا بايت، وعشوائية بسعة 6 و8 غيغا بايت.

وأشارت سامسونغ إلى أنّ الهاتف الجديد سيضم عدّة منافذ كمنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 للسماعات.

الجدير بالذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية، لم تفصح حتى الآن عن ألوان الهاتف الجديد أو سعره.

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