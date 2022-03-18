اجتماع الآباء والأبناء أبرز ظواهر مسلسلات رمضان 2022

سيشهد الموسم الرمضاني القادم ظاهرةً جديدة تتمثل بظهور الآباء والأبناء معاً، في المسلسلات الرمضانية.

حيث سيشارك عدد من النجوم وأبنائهم في نفس المسلسل، وسيقومون بالتمثيل أمام بعضهم البعض لأول مرة.

فياسين السقا ابن النجم أحمد السقا سيظهر إلى جانب والده في مسلسل الاختيار الـ3، الذي سيلعب بطولته كلٌ من كريم عبد العزيز، أحمد السقا، أحمد عز، دنيا المصري وغيرهم من النجوم.

أما عمر فوزي نجل الفنانة وفاء عامر فسيشارك معها في مسلسل “بيت الشدة”، وسيكون هذا المسلسل بوابة دخول الشاب لعالم التمثيل الذي برعت فيه والدته، وسيستفيد كثيراً من الوقوف أمامها.

ومسلسل “بيت الشدة” من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج وسام المدني، وبطولة كلٍ من وفاء عامر، إيهاب فهمي، صبري عبد المنعم، منى العمدة، مها أحمد، محسن منصور، وغيرهم.

في حين سيجمع مسلسل “راجعين يا هوى”، ما بين خالد النبوي وابنه نور الذي شارك سابقاً في عدد من الأعمال والمسلسلات، وأظهر من خلاله مشاركته فيها موهبةً كبيرةً شبيهة بموهبة والده.

وسيستفيد نور من الوقوف أمام والده لأول مرة، وسيكتسب خبرة كبيرة من خلال مشاركته معه.

يُذكر أنّ مسلسل “راجعين يا هوى” سيشهد مشاركة مجموعة كبيرة من النجوم المصريين والعرب، أمثال خالد النبوي، أنوشكا، هنا شيحة، طارق عبد العزيز، وغيرهم.

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