وفاة الزوجة السابقة للمطرب العراقي كاظم الساهر

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر عن وفاة زوجته السابقة “عروبة الساهر”، وقد أورد تغريدة على حسابه في تويتر جاء فيها “إنا لله وإنا إليه راجعون، السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله”.

وأجّل الساهر بعد إعلانه خبر وفاتها جميع حفلاته التي كانت مقررة في كندا والولايات المتحدة الأميركية، إلى موعد لاحق.

وعبّر جمهور الساهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم ومواساتهم للفنان العراقي ولأسرته وأبنائه، فيما أشار بعضهم إلى أن الفقيدة كانت تعاني مؤخراً من أزمة صحية طارئة، أُدخلت بسببها إلى إحدى غرفة العناية في أحد المشافي حتى إعلان وفاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن كاظم الساهر لطالما نأى بحياته العائلية والخاصة عن الأضواء، وتجنبه الكشف عنها، ومن النادر تسجيل ظهور له مع العائلة على وسائل الإعلام، وقد تزوج من ابنة عمه الراحلة مبكراً في عمر تسعة عشر عاماً، وعاش معها لثلاثة أعوام لا غير، وأنجب منها ولدان “وسام” و”عمر”.

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