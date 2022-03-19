علماء يطورون قميصا ذكيا يراقب حالة القلب

قال علماء تابعون لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومدرسة رود آيلاند للتصميم إنهم يعملون على تطوير قميص ذكي قادر على الاستماع لنبضات القلب ومراقبة حالته وحالة الجهاز التنفسي.

وأشار العلماء إلى أنهم طوروا القميص من خلال نسيج صوتي يعمل كالميكرفون، ويقوم بتحويل الصوت إلى اهتزازات ميكانيكية ثم إشارات كهربائية.

وأوضح الباحثون أن ألياف النسيج الخاصة بالقميص صنعت من مادة كهرضغطية تعمل على إنتاج إشارات كهربائية عند الانحناء والضغط، يقوم القميص بتحويلها إلى إشارات كهربائية.

ويتميز النسيج الذي صنع منه القميص بقدرته على التفاعل بشكل غير محسوس مع جلد الإنسان، الأمر الذي يجعله قادرًا على مراقبة حالة القلب والجهاز التنفسي بصورة مستمرة.

ويأمل الباحثون في دمج هذا النسيج في ملابس النساء الحوامل؛ من أجل مراقبة نبضات الجنين، أو في أسطح المراكب الفضائية من أجل معرفة مدى تراكب الغبار، أو في المباني لاكتشاف الصدوع الموجودة فيها.

يذكر أن العلماء لم يكشفوا عن سعر القميص الذكي، وقالوا إنهم لازالوا في مرحلة التطوير.

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