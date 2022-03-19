ايفون SE إصدار 2022 – ما لم تخبرنا به ابل!

خلال مؤتمرها الأخير، كشفت ابل عن مجموعة من الأجهزة كان أبرزها هاتف ايفون SE إصدار 2022 الذي بدأ يتوفر في الأسواق وفيما يلي عرض لبعض النقاط التي تجنبت ابل – سهواً أو عمداً – الحديث عنها.

الذاكرة العشوائية أكبر

الذاكرة العشوائية في هاتف ايفون SE إصدار 2022 أكبر حيث باتت بحجم 4 جيجابايت عوضاً عن 3 جيجابايت كما في الإصدار الأسبق إصدار 2020. لكن السعات التخزينية هي نفسها: 64 و 128 و 256 جيجابايت.

دعم محدود لشبكات الجيل الخامس 5G

صحيح أن الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ولكنه يدعم ترددات sub-6 GHz فقط ذات السرعة المحدودة ولا يدعم ترددات mmWave ذات السرعة الفائقة.

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لا تغيير في عتاد الكاميرا

الكاميرا الخلفية هي ذاتها لم تتغير على مستوى العتاد والمواصفات، نفس العدسات والحساس والفلاش، لكن التحسن يأتي مع تحسن المعالج ومزايا تحسين معالجة الصور مثل Deep Fusion و Smart HDR 4 و Photographic Styles وغيرها.

التصميم .. لا شيء مختلف

لم تغير ابل شيئاً في تصميم الهاتف، هي نفس الألوان والهيكل الخارجي ونفس معيار مقاومة الماء والأتربة IP67، فقط بات الهاتف أخف بضع جرامات في الوزن عن سابقه، وهذا ليس مهماً للغاية لأن الهاتف بالفعل صغير وخفيف. تعرف على أبرز عيوب ايفون SE 2022

