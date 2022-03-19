تكريم الفنانة الراحلة ميادة بسيليس في ذكرى رحيلها الأولى

أقيم في دار الأسد للثقافة والفنون في العاصمة السورية دمشق حفلاً فنيًا بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الفنانة ميادة بسيليس.

وشهد الحفل تكريم الفنانة الراحلة بحضور زوجها الموسيقار سمير كويفاتي، الذي بدا الحزن والتأثر جليًا عليه.

وكرّمت نجمات سوريا ميادة بسيليس من خلال أداء مجموعة من أغانيها، حيث افتتحت شهد برمدا الحفلة بتقديم أغانٍ عدة، ثم قدمت الفنانة نانسي زعبلاوي ثلاث أغانٍ للفنانة الراحلة، قبل أن تقدم ليندا بيطار أغنية “كذبك حلو” التي تعدّ أشهر أغاني ميادة بسيليس.

يذكر أن ميادة بسيليس رحلت عن الدنيا في 17 مارس 2021 عن عمرٍ يناهز 54 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

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