هاتف OnePlus التالي بمعالج Dimensity 8100 – هل يكون OnePlus 10 Ultra؟

تم رصد هاتف غامض لشركة OnePlus برقم طراز PGKM10 على موقع شهادات 3C الصيني وقد تم الكشف عن سرعة الشحن التي يدعمها الهاتف.

للأسف لم نتمكن من معرفة الاسم التجاري الذي سيتم بيع الهاتف به. ولكن بناءً على تغريدة DigitalChatStation – المُسرب الصيني الشهير – فإن رقم الطراز ينتمي إلى هاتف OnePlus الذي سيحتوي على معالج ميديا تيك الجديد كلياً Dimensity 8100 SoC.

حيث قال المُسرب في تغريدته أن الهاتف التالي لشركة OnePlus هو هاتف OnePlus Dimensity 8100 SoC، والذي من المحتمل أن يوفر الدعم لتقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 150 وات أو 160 وات كحد أقصى والتي تتيح للمستخدم القدرة على شحن بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة من 0 وحتى 100% خلال 15 دقيقة فقط.

علاوة على ذلك، فقد أكد المُسرب على أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي خلال الشهر المقبل، وهو ما يتعارض مع التسريبات السابقة التي كانت تشير إلى احتمالية الإعلان عن هاتف OnePlus 10 Ultra خلال النصف الثاني من عام 2022.

لذا، وللأسف الشديد، المعلومات متضاربة مع بعضها البعض ومربكة بعض الشيء ولا نعلم أي منها ينبغي أن نصدقها ونثق بها. ولكني أثق في Digital Chat Station نظراً لمدى صحة تسريباته التي تمتع بها دائماً.

وإذا كنتم أنتم كذلك مثلي، فهذا يعني أنه يتعين علينا انتظار هاتف جديد رائد من شركة OnePlus خلال شهر أبريل، وربما تقرر الشركة مشاركتنا بعض العروض التشويقية خلال الفترة القادمة، ربما حتى تشاركنها مخططها الزمني وموعد حدث الإعلان عن الهاتف التالي.

كما ذكرنا لكم منذ قليل، سيتم تشغيل هاتف OnePlus PGKM10 بواسطة معالج شركة ميديا تيك الجديد Dimensity 8100 SoC وسيحتوي الهاتف على شاشة OLED قياس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120Hz وقد تكون عبارة عن لوحة عرض منحنية وليست مسطحة. وسيتم تم تجهيز الكاميرا الخلفية بمستشعر Sony IMX766 كعدسة أساسية بدقة 50 ميجابكسل.

في أخبار ذات صلة، على الرغم من أننا لم نرى شكل أداء معالج Dimensity 8100 SoC على أرض الواقع حتى الآن، إلا أننا لن نكون مُضطرين على الانتظار حتى الشهر القادم لتفقد نتائجه على هاتف OnePlus المرتقب نظراً لأن شركة ريلمي تستعد لإطلاق هاتف Realme GT Neo3 بنفس هذا المعالج خلال الشهر الجاري.

هاتف ريلمي الذي نتحدث عنه سيدعم أيضاً تقنية الشحن فائق السرعة UltraDart بقدرة 150 وات وسوف تدعم شاشته معدل تحديث 120Hz وسيتم تجهيزه بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت والتي من المحتمل أن تكون من النوع LPDDR5 مقترنة بذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت.